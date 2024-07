Interrogé par nos confrères de L’Équipe, le capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Paul‐Henri Mathieu, a fait un petit bilan des perfor­mances des Tricolores à Wimbledon. Il est notam­ment revenu sur le fabu­leux parcours de Giovanni Mpetshi Perricard.

« Et quand il joue comme ça, aussi agressif, il est capable de battre n’im­porte qui ! N’importe qui… Au‐delà de son service, il bouge extrê­me­ment bien pour un tel gabarit. Il est très fort dans les coups de défense, il fait chaque fois jouer le coup de plus, ce qui est très rare pour les très grands. Et quand il a la moindre oppor­tu­nité sur des balles courtes, il y va avec ce coup droit et c’est phéno­ménal. Il doit être déçu de perdre contre Musetti, on peut se dire qu’il y avait de la place, mais il avait en plus trois matches de qualifs dans les jambes. Il s’est peut‐être mis plus de pres­sion en se disant qu’il y avait les quarts de finale au bout. »