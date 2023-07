La program­ma­tion complè­te­ment étrange fait couler beau­coup d’encre et c’est bien normal. Tatiana Golovin, consul­tante sur Be In Sport a tenu aussi à s’ex­primer sur le sujet.

« Je pense que beau­coup de joueurs vont se plaindre parce que mine de rien, il y a quatre Grands Chelems dans l’année, on est quand même sur un événe­ment majeur, où il y a beau­coup d’enjeu, et c’est vrai que ça parait assez inac­cep­table d’avoir des joueurs aussi en retard. Je pense qu’il y aura beau­coup de ques­tions qui vont se poser sur l’organisation parce que c’est vrai que ça commence a être un peu limite »

On peut effec­ti­ve­ment rallier le camp de la trico­lore car il est clair que l’équité est loin d’être respecté. Zverev va joue son 2ème tour et Djokovic son 3ème en toute tran­quillité et évidem­ment sur le central.