Dans une chro­nique écrite pour El País, Toni Nadal livre son analyse de la victoire de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon. Et il estime que le Serbe a fait une grosse erreur dans son approche tactique du match.

« J’imagine, comme je l’ai écrit la veille de la finale, les doutes de Novak et de son équipe à l’ap­proche du match. La déci­sion n’a pas été facile à prendre. Comment aborder le match, avec nos armes habi­tuelles et notre propre style, ou essayer de neutra­liser l’ad­ver­saire en cher­chant d’autres solu­tions et en s’éloi­gnant de notre jeu carac­té­ris­tique ? Personnellement, j’ai toujours opté pour la première solu­tion. S’il est déjà diffi­cile de bien jouer en faisant ce que l’on a l’ha­bi­tude de faire, il a toujours été beau­coup plus diffi­cile selon moi de bien jouer, surtout en finale, en faisant ce que l’on n’a pas l’ha­bi­tude de faire. Djokovic a opté pour la deuxième solu­tion. Sachant que ni ses jambes ni la préci­sion de ses coups ne sont celles d’antan, et qu’un match long et physique ne le favo­ri­se­rait pas non plus, il a tenté une tactique qui s’est fina­le­ment avérée suici­daire. Il voulait imposer un rythme élevé, jouer de manière agres­sive, raccourcir les échanges depuis le fond du court et, à la moindre occa­sion, conclure les points au filet. »