42e joueuse mondiale, Marketa Vondrousova, tombeuse d’Ons Jabeur en finale, remporte Wimbledon. Une première pour une joueuse non tête de série dans l’ère Open sur le gazon londonien.

2–0, 40–15. Ons Jabeur réali­sait un bon début de match sous le toit du Centre Court, fermé en raison du vent. Désormais habi­tuée, elle dispu­tait sa 3e finale sur les 5 derniers tour­nois du Grand Chelem. Mais c’est à ce moment que le premier set prenait une autre tour­nure. Moins spec­ta­cu­laire mais plus juste, Vondrousova rentrait dans sa finale. Les breaks se multi­pliaient et la Tchèque passait devant face à une Jabeur en grande diffi­culté, sûre­ment trop tendue.

La Tunisienne passait peu de premières balles et surtout, multi­pliait les erreurs, notam­ment en revers. Son langage corporel ne rassu­rait pas même si elle prenait les devants dans le deuxième set.

Jabeur ne parve­nait en effet jamais vrai­ment à prendre l’as­cen­dant malgré quelques séquences qui pouvaient laisser le contraire. Ses 31 fautes directes était de trop face à une Vondrousova beau­coup plus appli­quée et surtout, plus libérée.

La gauchère Marketa Vondrousova s’im­po­sait en deux sets : 6–4, 6–4, en 1h22 de jeu. Finaliste battue à Roland‐Garros en 2019 par Ashleigh Barty, elle rempor­tait cette fois, à 24 ans, son premier titre du Grand Chelem.