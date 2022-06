Depuis que Serena Williams a annoncé son retour sur les courts, le circuit féminin est en émoi.

Victorieuse, ce mardi à Eastbourne, aux côtés de Ons Jabeur pour son premier match en double depuis un an et demi, l’Américaine provoque l’ad­mi­ra­tion chez les autres joueuses du circuit. C’est notam­ment le cas de Paula Badosa.

« Je pense que son retour a surpris tout le monde. Mais c’est très bien qu’elle soit de retour, et j’ai vrai­ment été étonnée de voir qu’elle avait une telle soif de jouer et qu’elle l’a toujours. Je pense que c’est une grande inspi­ra­tion. J’espère qu’elle pourra revenir pour beau­coup plus de temps, car je pense qu’elle fait beau­coup de bien au tennis », a déclaré l’Espagnole avant d’ajouter, « Bien sûr, je ne veux pas jouer contre elle. J’espère que le tirage au sort ira à une autre joueuse, car personne ne veut jouer contre Serena et encore moins sur gazon. Alors prions pour cela. »