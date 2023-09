Fondatrice de la Womens’s Tennis Association (WTA) en 1973, soit il y a exac­te­ment 50 ans, Billie Jean King voit dans le parcours de Cori Gauff un symbole de sa lutte contre les discri­mi­na­tions en tout genre.

« Quand je la vois, je me dis que c’est grâce à elle que nous nous sommes battus si dure­ment il y a 50 ans. Je pense qu’elle est une telle force. Cela vient de sa grand‐mère. Sa grand‐mère a été le premier enfant noir à fréquenter une école entiè­re­ment blanche à Delray. Si vous êtes une petite‐fille et que vous entendez votre grand‐mère raconter qu’elle est allée dans une école de blancs, qu’elle était la seule enfant noire, je pense qu’elle est une telle force. Je veux qu’elle soit heureuse, avant tout. Elle est vrai­ment passion­nante à regarder et c’est une grande athlète. »