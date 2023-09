Très présent ces derniers jours dans les médias espa­gnols après avoir accordé deux grandes inter­views à Movistar et AS, Rafael Nadal, qui a d’ailleurs reconnu que Novak Djokovic était le meilleur joueur de l’his­toire si l’on se réfère au palmarès, a égale­ment évoqué la façon dont il compo­sait au quoti­dien avec la douleur.

Pour rappel, l’Espagnol souffre depuis l’ado­les­cence du syndrome de Müller‐Weiss au niveau du pied gauche, une maladie dégé­né­ra­tive chro­nique et incurable.

« Je ne vis pas sans douleur, mais avec une douleur contrôlée. Ce n’est pas une douleur qui rend ma vie amère. Mon était d’es­prit est bon. Je suis plus triste ou plus mal en point quand je souffre plus que je ne le devrais. J’ai un pied qui, vous le savez, est très mauvais, et il y a des moments où mon pied ne me permet pas de vivre en paix, il y a des moments où j’ai du mal à descendre les esca­liers à la maison. Quand cela arrive, et c’est le cas, c’est diffi­cile d’être heureux. »