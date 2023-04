Plus de cinq mois après son surpre­nant départ, Bertrand Perret fait son retour aux côtés de Caroline Garcia, en diffi­culté depuis le début de saison et lâchée récem­ment par sa prépa­ra­trice physique, Laura Legoupil. La 4e joueuse mondial a expliqué son choix à L’Equipe.

« Ça fait quelques semaines que j’ai entamé cette réflexion. On a échangé plusieurs fois avec Bertrand. On s’était croisés à Monterrey (au Mexique, début mars). Il était avec les Maria (Tatjana Maria, 66e mondiale, et sa fille Charlotte, 9 ans, qu’il entraî­nait de manière infor­melle). On avait parlé de mon tennis et de la vie en général. J’ai l’im­pres­sion qu’il y a encore une page qui peut s’écrire. On n’est pas allés au bout de notre colla­bo­ra­tion, j’ai envie de voir ce qu’on peut aller cher­cher. Mon jeu peut encore bien progresser. En fait, je pense que mon jeu et ma façon de m’en­traîner, tout le monde n’ar­rive pas à les comprendre ou à m’en parler comme il faut. Je ne trouve pas une connexion avec beau­coup de monde sur la manière dont j’ai envie de jouer. Avec Bertrand, on a cette connexion. Autant l’uti­liser pour aller plus haut », a déclaré Garcia.