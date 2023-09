Célèbre jour­na­liste et anima­teur de télé­vi­sion en Angleterre, Piers Morgan a pris en grippe depuis déjà quelque temps sa jeune compa­triote Emma Raducanu qui avait déclaré dans une inter­view que fina­le­ment les femmes n’avaient pas besoin des hommes pour s’épa­nouir et progresser dans la vie.

Après avoir aperçu la lauréate de l’US Open 2021 dans une nouvelle pub pour la banque HSBC, Morgan a de nouveau dégainé et c’est assez violent.

« En fin de compte, les prin­cesses n’avaient pas besoin d’un prince pour les sauver. Elles ont créé leur propre entre­prise, ont écono­misé leur argent et l’ont dépensé très judi­cieu­se­ment. Bien sûr, nous le savons tous, la meilleure façon d’amé­liorer les aspi­ra­tions des femmes est de saccager les hommes. Comme l’a dit Emma Raducanu, ​​les femmes n’ont pas du tout besoin d’hommes. Elle n’a certai­ne­ment pas eu besoin d’hommes pour arriver là où elle est aujourd’hui… sauf de son père, qui gère sa carrière et de ses cinq entraî­neurs qui sont tous des hommes. Ensuite, il y a son agent Max Eisenbud qui est très, très doué pour maxi­miser ses revenus… malgré le fait qu’il soit un homme. Et puis, dans un dernier rebon­dis­se­ment de cette histoire de vertu signa­lant une trahison, il s’avère que le président, le direc­teur général et Les direc­teurs finan­ciers du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de HSBC sont égale­ment tous des hommes. »