Lors d’une interview accordée au quotidien espagnol AS, Conchita Martinez, l’actuelle coach de Garbine Muguruza, a fait un état des lieux du circuit féminin. Selon elle, le respect presque inconscient des joueuses vis-à-vis des cadors du circuit a totalement disparu et elle prend le dernier sacre d’Iga Swiatek à Roland Garros pour appuyer sa thèse.

« Il y a de très bonnes joueuses et tout le monde veut vraiment bien faire et a très faim. C’est bon pour le tennis et en même temps un peu déroutant pour les fans qui voient cela de l’extérieur. Les joueuses sont très bien préparées et le niveau est très élevé. Quand on voit une jeune fille de 19 ans remporte un Grand Chelem (Iga Swiatek à Roland Garros), on se dit que le respect pour ceux qui sont au sommet a disparu. Les filles sortent pour jouer très librement et sans peur, et c’est dangereux. Lors d’une très bonne journée, elles peuvent vous rendre la tâche très difficile. »