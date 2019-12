Elue femme arabe de l’année lors d’un gala organisé à Londres, Ons Jabeur (76e) a été interrogée par le site de la WTA après avoir reçu cette distinction : « J’ai été sélectionnée comme la meilleure femme arabe et je l’ai été parmi de nombreuses femmes incroyables dans cette cérémonie, toutes Arabes et de différents domaines. C’était un dîner de gala, c’était incroyable, je me sentais tellement honorée. C’était la première fois que je recevais un tel prix à l’international. J’ai pu discuter avec la présentatrice, Alice Abdel Aziz, une Libanaise très connue, ou Najat Vallaud-Belkacem, qui a été ministre en France. »

La Tunisienne de 25 ans, demi-finaliste en fin d’année à Tianjin, poursuit : « Je me sens vraiment fière. Je joue au tennis depuis toute petite pour inspirer les femmes arabes à croire que rien n’est impossible. »