Nous sommes entrain de fina­liser le numéro 86 de We Love Tennis Magazine.

Pour proposer un contenu perti­nent, nous avons eu au télé­phone Jean‐Christophe Faurel qui a été coach de Coco Gauff pendant un an et demi (NDLR : Mars 2019 à Décembre 2020).

Aujourd’hui, il travaille au sein d’Elite Tennis Center de Cannes fondé par Jean‐René Lisnard mais il a bien voulu revenir sur cette belle expé­rience qu’il juge unique.

L’intégralité de l’en­tre­tien sera à lire très bientôt dans le mag mais nous vous en propo­sons déjà un petit extrait, la réponse de Jean‐Christophe à une ques­tion essentielle.

Quand les parents sont trop présents, cela peut aussi poser des problèmes…

Ce n’est pas faux, mais dans ce cas, c’est tout le contraire. Par exemple, on sait tous que la prise de coup droit de Coco est très contro­versée. Sur ce sujet j’ai été harcelé, l’entourage de la joueuse peut être très « pénible », je pense à son agent ou d’autres conseillers. En coulisses, à un moment, cela parlait beau­coup, il fallait abso­lu­ment changer cette prise, il fallait que Coco envoie des missiles, etc. Du coup, comme la pres­sion deve­nait un peu insup­por­table, je suis allé voir le père de Coco. Il m’a reçu et m’a écouté. À la fin de l’entretien, il m’a dit : « Le prochain qui t’embête avec ça, tu me l’envoies. » Il n’y a plus eu aucun problème par la suite sur cette fameuse prise de coup droit. J’ai pu alors travailler sur ce que je jugeais bon pour elle »