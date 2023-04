La vie est plus impor­tante que le tennis.

C’est ce qu’à du se dire la jeune Slovène, Kaja Juvan (22 ans, 123e), au moment d’an­noncer ce mardi son inten­tion de mettre en pause sa saison quelques semaines après le décès tragique de son papa. Des mots forts venant d’une femme meurtrie.

« C’est le moment le plus diffi­cile de ma vie, quelque chose auquel personne ne peut vous préparer. Faire mon deuil m’est très diffi­cile. La plupart du temps, je me sens vrai­ment fati­guée et submergée, ce qui rend diffi­cile l’en­traî­ne­ment et la compé­ti­tion. La douleur et la tris­tesse sont toujours très présentes. Avec le temps, les souve­nirs doulou­reux vont se trans­former en souve­nirs que je chérirai. Mon père adorait le tennis et me regarder jouer. Il voulait vrai­ment que je continue à jouer norma­le­ment après son départ. C’est aussi pour ça que j’ai continué après son décès. J’ai réussi à gagner quelques matches, mais je suis de plus en plus épuisée. J’ai pu dire à mon père à quel point je l’ai­mais quand c’était la fin. Rappelez‐vous à quel point la vie est précieuse. S’il‐vous‐plaît, embrassez les gens que vous aimez ce soir, dites‐leur combien vous les aimez. On ne sait jamais combien de temps il nous reste. »