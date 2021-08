Testée posi­tive au Covid le 28 juin dernier à quelques heures seule­ment du début de Wimbledon, Johanna Konta a été assez dure­ment touchée par la maladie. Désormais guérie et munie d’anti‐corps, la Britannique n’a pas l’in­ten­tion de se faire vacciner tout de suite, préfé­rant attendre un peu l’évolution de ces vaccins vis‐à‐vis de cette pandémie.

« Je ne suis abso­lu­ment pas contre le vaccin, loin de là mais je pense avoir besoin d’un peu de temps pour voir où en est le monde, comment tout se passe, et ensuite je ferai un choix personnel sur le moment, la manière, le lieu et toutes ces choses. C’était très diffi­cile. Il n’y avait rien de bon et rien d’amu­sant à avoir Covid et à devoir manquer Wimbledon et les Jeux olym­piques. Il n’y a pas moyen de contourner cela. Cependant, je me consi­dère comme une personne heureuse, posi­tive et prag­ma­tique, et j’aime mettre en pers­pec­tive toutes les bonnes choses que j’ai dans ma vie. »