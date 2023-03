Alors que plusieurs obser­va­teurs, parmi lesquels Mats Wilander et Chris Evert, utilisent désor­mais l’élo­gieuse appel­la­tion « Big 3 » pour parler d’Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina, la Tchèque Barbora Krejcikova a plutôt plaidé pour un Big 4 dont elle ferait partie. Dans des propos accordés à la WTA, elle estime mériter plus d’attention.

« Quand je regarde les réseaux sociaux, tout tourne autour d’Iga, Aryna et Elena, je n’existe pas vrai­ment. Que dois‐je faire d’autre pour être dans ce groupe ? Cette semaine, je suis de nouveau ici et je vais le prouver pour entrer dans ce big 3. Je veux aussi qu’on parle de moi, qu’on me recon­naisse, parce que je pense que je le mérite. J’ai eu beau­coup de succès en tournée et j’ai l’im­pres­sion que la presse ne me recon­naît pas à ma juste valeur. Je pense que je dois juste gagner plus de matchs et montrer à tout le monde que je suis là aussi », a lancé la lauréate de Roland‐Garros 2021.

Une décla­ra­tion forte de la part de la 13e joueuse, tirée à Dubaï fin février en battant Swiatek et Sabalenka, et qui va juste­ment retrouver cette dernière en huitièmes de finale à Miami. Elle jouera forcé­ment gros après cette sortie.