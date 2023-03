Invité du podcast Court N°1 sur RMC, Julien Boutter, ancien 46e mondial et actuel direc­teur du Moselle Open (l’ATP 250 à Metz), a raconté son histoire parti­cu­lière avec Roger Federer, qui lui met des battons dans les roues depuis plus de vingt ans mais de manière involontaire…

🎙 « Federer m’aura fait ch*** toute ma carrière ! »



🎾 Pour Court N°1 et avec humour, Julien Boutter, patron du Moselle Open, revient sur sa « concur­rence déloyale » avec Federer, en tant que joueur puis en tant que direc­teur de tournoi…



« Je vais essayer d’être poli­ti­que­ment correct… Non il m’aura fait chier toute sa carrière. Je perds contre lui en finale pour son premier titre (à Milan en janvier 2001, ndlr). Après, il crée une exhi­bi­tion, certes qui est belle et qui a du sens, mais pas en face de tour­nois profes­sion­nels, il y a tout monde qui est unanime là‐dessus (la Laver Cup se déroule en même temps que le Moselle Open dont il est le direc­teur, ndlr). Et il met fin à sa carrière pendant mon tournoi… Je ne prends pas ça comme des attaques person­nelles mais le destin s’acharne », a expliqué le Français avec le sourire.