Lors de son duel remporté sur le central à Roland‐Garros face à Caroline Garcia, Anna Blinkova avait eu le chance de marquer une balle impor­tante sur un let gagnant. Dans le public, un spec­ta­teur avait alors crié « la chatte ». La Russe qui connait bien le fran­çais nous avoue aujourd’hui cela ne l’a pas vrai­ment perturbé.

« A vrai dire, j’ai compris le message (rires) mais cela ne m’a pas perturb. Je jouais bien et surtout je savais avant d’af­fronter Caroline que le public allait être à fond derrière elle, ce qui est logique. Du coup, j’étais préparé à affronter cette ambiance. C’est sûre­ment l’une des victoires les plus impor­tantes de ma carrière jusqu’à présent. De plus, gagner en France face à la numéro 1 du pays à Roland‐Garros moi qui adore ce pays c’était vrai­ment très spécial, quand j’y repense j’ai des frissons »