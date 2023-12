Interrogé par le média local Stuff, Gaël dit avoir encore le feu pour réaliser des grandes choses. Il évoque aussi le fait d’ou­blier son âge car autre­ment cela pour­rait le perturber.

« A l’in­té­rieur, je n’ai pas vrai­ment envie de m’ar­rêter, mais bien sûr, c’est plus dur de voyager et de faire des sacri­fices. Mais j’ai toujours ce petit feu et ça m’aide à conti­nuer. Quand je joue, je vais plutôt bien, mais je ne vais pas mentir, récu­pérer c’est plus dur. Je dois faire une réédu­ca­tion diffé­rente. Je dois travailler diffé­rem­ment avec ma condi­tion physique, mais j’es­saie de m’as­surer que ce n’est qu’un chiffre (NDLR : Ses 37 ans) »