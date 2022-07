Après deux ans de colla­bo­ra­tion plus au moins fruc­tueuse avec notam­ment une nouvelle finale de Grand Chelem disputée lors de Wimbledon 2021 (défaite face à Barty), Karolina Pliskova a décidé de limoger son entraî­neur, Sascha Bajin, ancien coach de Kristina Mladenovic, Sloane Stephens ou de Victoria Azarenka.

Blessée en début de saison, la Tchèque n’a ensuite jamais trouvé son rythme, son meilleur résultat étant une demi‐finale lors du tournoi de Strasbourg. Éliminée dès le deuxième tour à Wimbledon, la 15e joueuse mondiale donc décidé de tourner la page avec en entraî­neur qu’elle a tenu à remer­cier sur ses réseaux sociaux.

« Même les bonnes choses ont parfois une fin. Je voudrais remer­cier Sascha pour tout ce qu’il a fait pour moi et mon équipe. C’était un moment incroyable et j’ai beau­coup appris ! Principalement comment être plus positif et croire en moi 🙂 Un des meilleurs coachs, bonne chance mon ami. »