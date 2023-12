Invité à s’ex­primer sur le grand retour à la compé­ti­tion de Naomi Osaka après plus d’un an d’ab­sence suite à sa gros­sesse, Patrick Mouratoglou a déclaré que c’était une excel­lente nouvelle pour le circuit féminin qui souffre d’un manque de représentativité.

« C’est la meilleure des nouvelles pour le tennis féminin. Maintenant vous avez Coco Gauff et Naomi Osaka, non pas qu’il n’y en ait pas d’autres parce qu’il y en a bien sûr beau­coup d’autres, mais je pense que ces deux‐là sont super exci­tantes. Ce sont des super­stars, donc elles sont formi­dables pour la WTA – la WTA a besoin de super­stars. Nous avons connu de très belles années avec Serena et Venus Williams et Maria Sharapova, qui sont trois grandes stars. Et je pense que cela attire beau­coup d’at­ten­tion sur le tennis féminin quand on a des joueuses comme ça. Je suis donc très enthou­siaste à l’idée que Naomi revienne. Je pense qu’elle est formi­dable. Je pense qu’elle peut réussir. Je pense qu’elle est très motivée pour revenir. »