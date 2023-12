Yanis Ghazouani‐Durand a vécu une journée pas comme les autres ce dimanche sur l’Open Markal de Bourg‐de‐Péage, une exhi­bi­tion orga­nisée tous les ans depuis 2017 au mois de décembre.

Classé au 1146e rang mondial, le Tricolore a été appelé à la dernière minute pour affronter la joueuse russe Mirra Andreeva (57e mondiale et huitième de fina­liste du dernier Wimbledon) afin de remplacer l’Ukrainienne Marta Kostyuk, qui a refusé de jouer suite à plusieurs menaces reçues en raison du contexte géopo­li­tique tendu entre la Russie et l’Ukraine.

Et le joueur de 23 ans, béné­vole sur cette exhi­bi­tion, a fait plus que riva­liser avec son adver­saire puis­qu’il s’est carré­ment imposé en deux manches (7−5, 6–2) alors qu’il était en train de faire des crêpes à un stand quelques minutes avant. Un moment surréa­liste et forcé­ment un peu embar­ras­sant pour Andreeva.

Interrogé par nos confrères de Tennis Actu, Yanis Ghazouani‐Durand est revenu sur cette journée peu banale dont il se souviendra pendant longtemps.

La journée complè­te­ment folle de Yanis Ghazhouani‐Durand : « J’étais en train de faire des crêpes quand on m’a appelé pour jouer contre Mirra Andreeva !«



« J’étais sur les lieux à ce moment‐là parce que je suis béné­vole, du coup j’étais en train de faire des crêpes (rires). Et on vient me voir, et on me dit, le direc­teur du tournoi me dit qu’il y a de grandes chances que je joue contre Andreeva. Bon au début, je ne le crois pas trop, on pensait à une blague et puis j’ai vite compris en voyant leurs têtes que ce n’était pas une blague. »