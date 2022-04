Si l’an­nonce de cette nouvelle a de quoi surprendre au premier abord, elle était en réalité prévisible.

Alors que Serena Williams n’a plus joué depuis le mois de juin 2021 et qu’elle semble plus préoc­cupée par la gestion de ses affaires et l’édu­ca­tion de sa fille que par sa carrière de joueuse de tennis, son entraî­neur depuis 2012, le Français Patrick Mouratoglou, a annoncé ce jeudi le début d’une nouvelle colla­bo­ra­tion avec une autre légende du circuit, la Roumaine Simona Halep.

Le direc­teur de sa propre académie, qui a justem­ment reçu l’ac­tuelle 20e mondiale il y a quelques semaines, a publié un commu­niqué pour expli­quer ce choix. Et visi­ble­ment, il ne semble pas avoir renoncé à entraîner de nouveau l’Américaine une fois qu’elle aura décidé de rejouer.

« Aujourd’hui, je commence un nouveau chapitre dans ma carrière d’en­traî­neur : je suis désor­mais l’en­traî­neur à plein temps de Simona Halep. Au cours des 8 derniers mois, j’ai réalisé à quel point le coaching me manquait. C’est une passion de ma vie, et j’ai toujours l’im­pres­sion d’avoir beau­coup à donner. Simona est venue à la Mouratoglou Academy avant Indian Wells pour un bloc d’en­traî­ne­ment. Je suis passé à quelques‐uns de ses entraî­ne­ments, je l’ai regardée s’en­traîner. À la fin de la semaine, elle m’a demandé si j’étais dispo­nible pour la coacher. J’ai le plus grand respect pour elle, mais c’était hors de ques­tion à ce moment‐là. Quelques semaines plus tard, j’ai eu une conver­sa­tion avec Serena, et la porte s’est ouverte pour moi, au moins à court terme, pour travailler avec quel­qu’un d’autre. Je vous tien­drai au courant de ce qui se passera bientôt. »