Gérée depuis le début de sa carrière par l’agence IMG dont le contrat s’est arrêté à la fin de l’année 2021, Naomi Osaka, quadruple lauréate en Grand Chelem et joueuse la mieux rému­nérée au monde, a décidé de créer sa propre agence de mana­ge­ment, EVOLVE, avec l’aide de son agent de longue date, Stuart Duguid.

C’est un vrai tour­nant puisque qu’au­cune athlète fémi­nine de haut niveau et de renom, même Serena Williams, n’avait encore franchi le pas de l’in­dé­pen­dance en termes d’image et de marke­ting. « J’ai passé ma carrière à faire les choses à ma façon, même lorsque les gens me disaient que ce n’était pas ce qui était attendu ou tradi­tionnel », a déclaré Osaka dans un e‑mail à Kurt Badenhausen de Sportico. « Evolve est la prochaine étape natu­relle de mon parcours en tant qu’ath­lète et femme d’af­faires, ainsi qu’un moyen de conti­nuer à être moi‐même et à faire les choses à ma façon. »