De passage sur la chaîne Youtube d’Oleksandr Sokolovskyi, dont les propos sont relayés par le média Championnat, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, s’est confié sur sa volonté de fonder une famille.

« À 18 ans, je pensais qu’à 25 ans, j’au­rais tout gagné. À 25 ans, j’au­rais un enfant, je revien­drais et je conti­nue­rais à gagner. J’ai eu 25 ans. J’ai gagné quelque chose, mais je me suis dit que j’au­rais proba­ble­ment un enfant à 27 ou 28 ans. J’ai main­te­nant 27 ans. Et je reporte encore. Pour l’ins­tant, je veux simple­ment m’épa­nouir au maximum dans mon sport. Voir jusqu’où je peux aller. J’aimerais proba­ble­ment essayer de fonder une famille dans cinq ans, puis peut‐être essayer de revenir. Mais tout dépendra de l’étape où j’en serai dans ma vie. C’est un moment diffi­cile, car si je le pouvais, j’ac­cou­che­rais tout de suite. J’aime beau­coup les enfants, et il semble que les enfants m’aiment aussi. J’aimerais beau­coup, mais pour l’ins­tant, ma carrière est ma priorité »