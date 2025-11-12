AccueilWTASabalenka : "C'est un moment difficile, car si je le pouvais, j'accoucherais...
WTA

Sabalenka : « C’est un moment diffi­cile, car si je le pouvais, j’ac­cou­che­rais tout de suite »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

130

De passage sur la chaîne Youtube d’Oleksandr Sokolovskyi, dont les propos sont relayés par le média Championnat, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, s’est confié sur sa volonté de fonder une famille. 

« À 18 ans, je pensais qu’à 25 ans, j’au­rais tout gagné. À 25 ans, j’au­rais un enfant, je revien­drais et je conti­nue­rais à gagner. J’ai eu 25 ans. J’ai gagné quelque chose, mais je me suis dit que j’au­rais proba­ble­ment un enfant à 27 ou 28 ans. J’ai main­te­nant 27 ans. Et je reporte encore. Pour l’ins­tant, je veux simple­ment m’épa­nouir au maximum dans mon sport. Voir jusqu’où je peux aller. J’aimerais proba­ble­ment essayer de fonder une famille dans cinq ans, puis peut‐être essayer de revenir. Mais tout dépendra de l’étape où j’en serai dans ma vie. C’est un moment diffi­cile, car si je le pouvais, j’ac­cou­che­rais tout de suite. J’aime beau­coup les enfants, et il semble que les enfants m’aiment aussi. J’aimerais beau­coup, mais pour l’ins­tant, ma carrière est ma priorité »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 10:55

Article précédent
Ljubicic : « En regar­dant le match de Sinner contre Auger‐Aliassime, je me suis dit : si tu es à 97 %, tu ne gagnes aucun jeu contre lui, et si tu es à 100 %, tu peux en gagner trois, quatre ou cinq »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.