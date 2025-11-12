De passage sur la chaîne Youtube d’Oleksandr Sokolovskyi, dont les propos sont relayés par le média Championnat, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, s’est confié sur sa volonté de fonder une famille.
« À 18 ans, je pensais qu’à 25 ans, j’aurais tout gagné. À 25 ans, j’aurais un enfant, je reviendrais et je continuerais à gagner. J’ai eu 25 ans. J’ai gagné quelque chose, mais je me suis dit que j’aurais probablement un enfant à 27 ou 28 ans. J’ai maintenant 27 ans. Et je reporte encore. Pour l’instant, je veux simplement m’épanouir au maximum dans mon sport. Voir jusqu’où je peux aller. J’aimerais probablement essayer de fonder une famille dans cinq ans, puis peut‐être essayer de revenir. Mais tout dépendra de l’étape où j’en serai dans ma vie. C’est un moment difficile, car si je le pouvais, j’accoucherais tout de suite. J’aime beaucoup les enfants, et il semble que les enfants m’aiment aussi. J’aimerais beaucoup, mais pour l’instant, ma carrière est ma priorité »
