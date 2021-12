Ce mardi, le maga­zine Forbes a dévoilé sa fameuse liste des person­na­lités les plus influentes du monde. Parmi les 100 femmes les plus puis­santes du monde figure Serena Williams à la 85e place. La cham­pionne améri­caine est par ailleurs la seule athlète figu­rant dans ce classement.

À noter qu’elle est égale­ment classée 98e parmi les « femmes auto­di­dactes les plus riches d’Amérique » et les « célé­brités les mieux payées du monde ». Ses gains colos­saux de 41,5 millions de dollars sur et en dehors du court ont égale­ment fait d’elle la 28e athlète la plus riche en 2021.