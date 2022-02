Au‐delà de leur palmarès incroyable, Serena et Venus Williams étonnent et épatent par leur longé­vité. Toujours sur le circuit alors qu’elle ont respec­ti­ve­ment 40 et 41 ans, les sœurs les plus connues du monde du sport ont récem­ment accordé une inter­view au maga­zine Harper’s Bazaar dans lequel elles expliquent les raisons de cette durabilité.

« Beaucoup de personnes ont une histoire diffé­rente avec les parents de spor­tifs, en parti­cu­lier les parents de joueurs de tennis, qui sont vrai­ment auto­ri­taires. Ce n’était pas forcé­ment le cas de mon père. Beaucoup de gens se demandent comment, avec Venus, nous avons pu jouer aussi long­temps au tennis. C’est parce que nous n’avons pas grandi dans un envi­ron­ne­ment que nous détes­tions. Notre père nous a toujours dit : « Prenez votre temps ». Il nous a toujours dit d’an­ti­ciper, « Si vous ne plani­fiez pas, vous plani­fiez d’échouer ». Ce n’était pas dans nos plans de simple­ment jouer au tennis et d’être des bonnes joueuses, nous avions prévu de faire plus de choses. »