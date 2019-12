Maria Sharapova a remporté l’exhibition féminine d’Abu Dhabi grâce à un succès 6-4, 7-5 sur Ajla Tomljanovic. En conférence de presse, la Russe, qui a été perturbée par une blessure à l’épaule depuis plusieurs mois, a expliqué qu’elle était toujours motivée : « Toutes les possibilités de jouer et d’être en compétition sont bonnes parce que je n’ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Je sors de ce match heureuse et ça ne peut que s’améliorer. Je pense que le plus grand défi pour l’année à venir sera d’avoir un calendrier. J’ai vraiment hâte d’aller en Australie et voir comment ça se passe et comment mon corps résistera. J’adore vraiment ce que je fais. Je pense que vous l’avez vu quand j’étais sur le terrain. J’aime être là. J’ai des objectifs et des rêves pour l’après-tennis mais j’ai toujours le feu en moi et la motivation. Tout ce que je pense à mon réveil, c’est de mettre ma tenue et travailler pour devenir une meilleure joueuse. »