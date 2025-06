Interrogé par nos confrères de l’Equipe, le prépa­ra­teur physique de Loïs Boisson, est revenu sur la nouvelle popu­la­rité de sa joueuse, lui et son coach font tout pour que cela se passe bien.

« On essaye de l’aider du mieux possible pour la guider et surtout de lui faire gagner du temps sur certaines choses. Et c’est là où elle est extrê­me­ment forte, quelque part, parce qu’elle écoute, elle nous fait confiance. Et donc, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut aussi qu’elle intègre ce nouvel élément dans sa vie, tout simple­ment. Elle marche dans un centre commer­cial, il y a des gens main­te­nant qui s’ar­rêtent pour lui demander un auto­graphe ou une photo et qui la féli­citent. C’est toujours bien­veillant, sympa, mais c’est quelque chose de nouveau qu’elle doit gérer. Elle montre en tout cas de la séré­nité, elle intègre ça tran­quille­ment »