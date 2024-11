Retraitée des courts depuis 2021 après une magni­fique carrière (2e joueuse mondiale, lauréate de deux Grands Chelems et de trois Fed Cup), Svetlana Kuznetsova s’est récem­ment exprimée sur la chaîne Youtube Business on a Napkin à propos de son père qui ne lui a pas vrai­ment fait de cadeau.

« Dès mon enfance, mon père m’a appris à m’en­traîner pendant de nombreuses heures. Si je ne m’en­traî­nais pas pendant cinq heures, il ne me parlait tout simple­ment pas. Sa première ques­tion était toujours : ‘Ma fille, tu t’es entraînée pendant cinq heures ?’. Tu lui dis oui, et la conver­sa­tion continue plus loin. Sinon, il raccroche. Tout était extrê­me­ment simple. Dans notre famille, les week‐ends n’étaient pas autorisés. »