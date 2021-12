Après avoir changé d’en­traî­neur après cinq ans de colla­bo­ra­tion pour fina­le­ment travailler avec Gunter Bresnik, l’en­traî­neur de son mari Gaël Monfils, Elina Svitolina s’est exprimée sur le premier tournoi de la saison disputé à Adélaïde qui sera parti­cu­liè­re­ment relevé (voir ci‐dessous).

« Quand on voit le nombre de bonnes joueuses qui se sont inscrites à Adélaïde en début de saison, c’est incroyable. Tout le monde essaie de se préparer pour le premier Grand Chelem de la saison à Melbourne, et le plateau est donc très bien fourni. Cela va être très dur dès le début du tournoi, il n’y aura pas le temps de s’adapter. Il faut être prête menta­le­ment et physi­que­ment dès le premier tour. C’est donc très exci­tant pour le tournoi ainsi que pour les joueuses. »