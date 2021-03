Venus Williams n’est pas prête de se taire. Alors qu’elle aura 41 ans en juin prochain et qu’elle affron­tera ce mardi Zarina Diyas au premier tour du WTA 1000 de Miami, l’Américaine a récem­ment donné une inter­view au maga­zine britan­nique Vogue dans laquelle elle s’in­surge une nouvelle fois contre le sexisme dans le tennis, le sport et la société en général. Très impli­quée dans l’éga­lité des sexes depuis le début de sa carrière, Venus est encore montée eu front.

« Il existe toujours un état d’esprit selon lequel le tennis féminin n’a pas autant de valeur que celui des hommes. J’ai remporté mon dernier Wimbledon en 2008 et j’ai remporté quatre médailles d’or olym­piques au cours de ma carrière. Je refuse de laisser cet état d’esprit dicter mon succès. Et nous ne devons pas lui permettre de dicter les progrès de la société. Le sexisme n’est pas plus un problème de femmes que le racisme est un problème de noir. Les hommes doivent comprendre que l’éga­lité des sexes est une ques­tion d’éga­lité des chances pour les femmes plutôt que pour les hommes qui aban­donnent le pouvoir. »