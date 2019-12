Ancien coach d’Angelique Kerber, de Simona Halep, de Kim Clisjters ou de Victoria Azarenka plus récemment, le Belge Wim Fissette a accepté d’entraîner la Japonaise Naomi Osaka a partir du début de saison 2020. Lauréate de l’Open d’Australie en début d’année et actuellement 3e joueuse mondiale, Osaka semblait rechercher un coach aussi expérimenté que Fissette. Ce dernier a visiblement hâte de débuter.

« Sa personnalité m’a aussi attirée »

« Ma réaction directe a été que c’est le meilleur travail possible en tennis féminin en ce moment. Osaka est une joueuse très intéressante. Elle est jeune, a déjà obtenu d’excellents résultats et a un bel avenir. Sa personnalité m’a aussi attirée », a déclaré le Belge de 39 ans. « C’est une fille assez introvertie, mais très intelligente. Je suis impressionnée par son approche intellectuelle du tennis, bien sûr, ainsi que par ses capacités physiques. Elle fait plus que frapper fort au service et au coup droit. Elle bouge aussi remarquablement et analyse très bien le jeu. Je suis ravi de cette opportunité et je ferai tout pour que cette collaboration soit très fructueuse. »