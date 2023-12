Absente pendant trois ans et demi, Caroline Wozniacki (qui entre‐temps a donné nais­sance à deux enfants) a réalisé un retour épatant l’été dernier lors de la tournée améri­caine (battue seule­ment en huitièmes de finale en trois sets par la future lauréate, Coco Gauff).

De passage lors du podcast de l’Open d’Australie, The AO Show, l’ex‐numéro 1 mondiale et lauréate de l’édi­tion 2018 a expliqué sa nouvelle mentalité.

« J’avais besoin d’une pause après avoir joué pendant tant d’an­nées et les balles ne me manquaient pas du tout. Et tout d’un coup, je me suis dit : ‘wow, ça me manque de frapper une balle propre, au milieu de la raquette’. Il faut sortir, trans­pirer, trouver le bon timing et s’amuser. C’était une menta­lité complè­te­ment diffé­rente et je pense que c’est aussi la raison pour laquelle j’ai eu l’im­pres­sion de frapper la balle mieux que jamais, parce qu’il n’y avait pas de pres­sion, il n’y avait pas de raison de stresser pour quoi que ce soit », a déclaré la Danoise de 33 ans, déten­trice d’une wild‐card pour le prochain Open d’Australie.