Alors qu’elle aura seule­ment 17 ans le 13 mars pro­chain, Cori Gauff est déjà une « expé­ri­men­tée » du cir­cuit pro­fes­sion­nel fémi­nin. Révélée aux yeux du grand public lors de Wimbledon 2019, le jeune amé­ri­caine vient de se qua­li­fier pour les demi‐finales sur le tour­noi d’Adélaïde où elle affron­te­ra la Suissesse Belinda Bencic ce ven­dre­di. Interrogée par le site offi­ciel du tour­noi, la 52e joueuse mon­diale pos­sède déjà une matu­ri­té qui en étonne plus d’un.

« Quand je vais sur le court, je sens que je peux gagner le match, quel que soit mon adver­saire, mais je suis aus­si consciente que je ne le ferai pro­ba­ble­ment pas parce que j’ai beau­coup de choses à amé­lio­rer dans mon ten­nis. Je sais que mes adver­saires peuvent res­sen­tir un peu de pres­sion pour avoir un meilleur clas­se­ment ou parce qu’elle sont plus vielles que moi », a t‑elle déclaré.

« Quand je me suis fait connaître à Wimbledon 2019 alors que je n’a­vais que 15 ans, cela m’a don­né le sen­ti­ment qu’il y avait beau­coup de gens qui pen­saient que je devrais déjà tout gagner. C’est bien, parce qu’ils voient mon poten­tiel, mais vrai­ment, à mon âge, c’est impos­sible, même si j’as­pire à le faire dans un moment, j’es­saie de me concen­trer sur « mon truc » et de ne pas trop prê­ter atten­tion aux médias. Le plus impor­tant pour moi est d’ap­prendre de chaque match auquel je joue et la véri­té est que j’ai le sen­ti­ment que je suis une bien meilleure joueuse de ten­nis qu’il y a un an. »

Pour rap­pel, Cori Gauff n’a pas encore 17 ans…