Sortie vainqueur d’un gros duel face à Belinda Bencic en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin ce mardi (4−6, 7–6, 6–2), Coco Gauff est revenue en conférence de presse d’après sur sa petite altercation verbale avec la Suissesse lors d’un changement de côté dans le deuxième set.
« Oui, je savais qu’elle avait dit quelque chose à mon équipe, mais je ne savais pas exactement quoi. Ils m’ont dit qu’elle avait dit « Taisez‐vous ». Je ne l’ai pas entendu, donc je ne peux que me fier à ce qu’ils m’ont dit. Je suppose qu’elle était contrariée par leurs encouragements. Pour moi, le stade est silencieux, donc on entend les deux équipes. J’ai joué les tours précédents, et lors de mes deux matchs, j’entendais très clairement l’autre équipe, car le silence régnait. Cela ne me dérange pas. Je lui ai dit d’être respectueuse. J’ai été gentille avec son équipe en dehors du court. Nous avons été gentilles l’une envers l’autre. Je n’ai simplement pas aimé ce commentaire à l’égard de mon équipe. Oui, c’est tout. Je veux dire, nous sommes passées à autre chose après cela. Je ne lui ai pas reparlé depuis. Elle a le droit d’avoir ses sentiments et j’ai le droit d’avoir ma réaction. »
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 18:09