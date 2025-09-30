Sortie vain­queur d’un gros duel face à Belinda Bencic en huitièmes de finale du WTA 1000 de Pékin ce mardi (4−6, 7–6, 6–2), Coco Gauff est revenue en confé­rence de presse d’après sur sa petite alter­ca­tion verbale avec la Suissesse lors d’un chan­ge­ment de côté dans le deuxième set.

« Oui, je savais qu’elle avait dit quelque chose à mon équipe, mais je ne savais pas exac­te­ment quoi. Ils m’ont dit qu’elle avait dit « Taisez‐vous ». Je ne l’ai pas entendu, donc je ne peux que me fier à ce qu’ils m’ont dit. Je suppose qu’elle était contra­riée par leurs encou­ra­ge­ments. Pour moi, le stade est silen­cieux, donc on entend les deux équipes. J’ai joué les tours précé­dents, et lors de mes deux matchs, j’en­ten­dais très clai­re­ment l’autre équipe, car le silence régnait. Cela ne me dérange pas. Je lui ai dit d’être respec­tueuse. J’ai été gentille avec son équipe en dehors du court. Nous avons été gentilles l’une envers l’autre. Je n’ai simple­ment pas aimé ce commen­taire à l’égard de mon équipe. Oui, c’est tout. Je veux dire, nous sommes passées à autre chose après cela. Je ne lui ai pas reparlé depuis. Elle a le droit d’avoir ses senti­ments et j’ai le droit d’avoir ma réaction. »