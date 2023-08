Caroline Garcia est passée à côté de tous les objec­tifs qu’elle s’était fixé : pour la troi­sième fois consé­cu­tive depuis le début de la tournée améri­caine, la Française s’est inclinée dès son entrée en lice. Garcia, tenante du titre à Cincinnati, en manque de confiance, a perdu gros.

Elle s’est confiée pour L’Équipe sur ce qui, pour elle, a surement été le tour­nant du match. Alors que la pluie a fait son appa­ri­tion, l’arbitre n’a pas inter­rompu le match :

« L’arbitre ne voulait pas trop arrêter, Sloane n’était pas trop fan de conti­nuer, regret­tait la Française. On aurait dû être plus claires et dire qu’on voulait arrêter, mais on voulait aussi finir le jeu. C’est dommage car ce jeu, ça aurait pu être impor­tant de le garder. »