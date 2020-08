Naomi Osaka s’est sortie sans encombre de son huitième de finale face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska 6-3, 6-1.

Quelques minutes après la fin du match, la Japonaise ne s’est pourtant pas montrée totalement satisfaite de son niveau de jeu, tout en restant très calme et sereine. « Je n’ai aucune attente en ce moment, parce que je n’ai pas joué depuis longtemps. J’espère juste que je me comporterai de manière positive. Je sais que je m’entraîne très fort et j’ai très bien joué à Los Angeles donc je ne peux qu’espérer bien jouer ici. J’ai l’impression de ne pas jouer au niveau que je veux vraiment, mais je me prépare à l’atteindre. C’est un peu délicat, car bien sûr j’ai l’impression d’être venu ici avec l’objectif de gagner, mais en même temps, les conditions sont tellement différentes que j’ai l’impression que je ne peux pas me fâcher si je ne gagne pas. Je serai certainement déçu, mais je ne sais pas comment tout le monde s’est entraîné. Je ne sais pas s’il y a des gens qui ont radicalement changé leur jeu ou quelque chose du genre. Certainement, ce sont des choses auxquelles je dois penser. Pour moi, tant que je suis sûr, il n’y a rien qui me fâche », assure Osaka.

Sereine, il faudra qu’elle le soit lors de son quart de finale à 19h heure française, face à la vingtième joueuse mondiale Anett Kontaveit. Cette dernière n’a pas encore concédé de set depuis le début du tournoi.

Cette rencontre est un pas de plus pour Osaka afin d’atteindre le niveau souhaité. Réponse dans quelques heures.