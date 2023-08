Iga Swiatek s’est quali­fiée en quart de finale en rempor­tant son match contre Qinwen Zheng : 3–6, 6–1, 6–1. Un match dont Swiatek était assez fière, et parti­cu­liè­re­ment d’avoir su réagir après la perte du premier set. Mais son sourire a été de courte durée… Choquée par la vague de haine qu’elle rece­vait après son match, la Polonaise a demandé à commencer sa confé­rence de presse par une mise au point :

« C’est sûr que je n’ai pas fait un match parfait, on l’a tous vu, mais le nombre de critiques et de messages haineux que moi et mon équipe avons reçus après la seule perte du premier set, c’est juste ridi­cule. Je voudrais inciter les gens à être un peu plus réflé­chis avant de faire des commen­taires sur Internet, et ce serait bien si vous (les jour­na­listes) pouvez nous aider à le faire. Nous faisons énor­mé­ment de sacri­fices, nous travaillons très dur, nous donnons 100% tous les jours et c’est triste de voir comment nous sommes jugés. »