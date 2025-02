Tombeuse d’Iga Swiatek en quarts et d’Elena Rybakina en demies, Mirra Andreeva a dominé Clara Tauson en finale (7–6[1], 6–1) à Doha pour devenir à 17 ans la plus jeune joueuse à remporter un WTA 1000 depuis l’in­tro­duc­tion du format en 2009. Lundi, elle grim­pera au 9e rang mondial !

She’s a teenage sensa­tion 🤩



Mirra Andreeva defeats Tauson 7–6(1), 6–1 to be crowned cham­pion in Dubai !#DDFTennis pic.twitter.com/BvBZTanYYP