Lors de l’in­ter­view sur le court après sa défaite contre Andrey Rublev en finale de l’ATP 500 de Doha (7−5, 5–7, 6–1, en 2h06 de jeu), Jack Draper a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire dans le troi­sième set.

Jack Draper after losing to Andrey Rublev in Dubai Final



“It’s been an amazing week. I wanna congra­tu­late Andrey. He was too good today. Outlasted me. We played some really tough matches this week. In the third set he was a bit too strong for me. Congrats to you. I wish you have… pic.twitter.com/BmW56oqrRq