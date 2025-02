S’il n’a encore jamais dépassé le stade des quarts de finale en Grand Chelem, Andrey Rublev reste une valeur sûre du circuit. Installé dans le top 10 depuis plusieurs années, le Russe a remporté ce samedi à 27 ans le 17 titre de sa carrière (le 6e ATP 500), grâce à sa victoire en finale à Doha contre Jack Draper : 7–5, 5–7, 6–1, en 2h06 de jeu. Et il compte encore progresser, notam­ment sur la gestion de la frus­tra­tion sur le court.

« C’est une sensa­tion extra­or­di­naire. C’est la première fois que je remporte un tournoi deux fois (après 2020 à Doha, ndlr). Je suis très heureux. Je pense que nous étions tous les deux très fati­gués après deux matches en trois sets qui se sont terminés tard. Nous étions épuisés et c’était diffi­cile, mais nous avons réussi à jouer à un bon niveau. Quand j’ai perdu le deuxième set, j’ai laissé tomber et j’ai commencé à jouer plus libre­ment. J’ai joué à un bon niveau. À certains moments, j’étais vrai­ment bien menta­le­ment et je n’ai pas laissé la frus­tra­tion m’en­vahir. Dès que j’étais frustré, j’étais capable de redé­marrer et de jouer avec la même inten­sité. C’est le plus impor­tant », a confié Rublev au micro de l’ATP après sa victoire.