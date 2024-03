Interrogée depuis Indian Wells sur l’arrêt par Netflix de la série‐documentaire « Break Point » après seule­ment deux saisons, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek parlé de sa propre expérience.

« Je ne peux parler que de mon point de vue. Je pense que les gens de Netflix ont été très gentils et très coopé­ra­tifs, mais en fin de compte, nous n’avons pas eu beau­coup d’im­pact en ce qui concerne le montage de certains éléments que nous n’ai­mions pas. Je sais que je n’ai pas donné autant d’accès que d’autres joueurs. J’ai accepté le fait que je n’avais peut‐être pas le dernier mot, mais il y a eu des choses qui ont été mal inter­pré­tées. Mon appa­ri­tion dans cette série a suscité de la haine envers moi et mon équipe. Je voulais juste vivre ma vie paisi­ble­ment et faire mon travail, c’est pour­quoi je n’ai pas parti­cipé à la deuxième saison. »