Après seule­ment deux saisons, la série‐documentaire Netflix « Break Point » sur les coulisses du circuit ne sera pas renouvelée.

Selon les infor­ma­tions du Guardian, deux raisons prin­ci­pales expliquent cette déci­sion : les produc­teurs n’ont pas eu accès aux cadors du circuit et l’en­goue­ment attendu n’a pas été à la hauteur des espé­rances. Les audiences sont en moyenne trois fois moins élevées que pour la série simi­laire et à succès sur la Formule 1, Drive to Survive, encore renou­velée pour une sixième saison.

Un coup dur pour l’ATP qui misait beau­coup sur ce concept pour attirer de nouveaux fans.