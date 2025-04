Ce qu’il y a de trou­blant quand on regarde un match de Swiatek c’est que l’on n’a jamais l’im­pres­sion qu’elle est heureuse. Hier encore, elle faisait la « gueule » pendant une grande partie de son match face à l’es­poir Alexandra Eala (4−6, 6–4, 6–2). On a donc l’im­pres­sion que la joueuse polo­naise est toujours en souffrance.

En confé­rence de presse, elle a pour­tant affirmé qu’elle voulait évoluer et moins souf­frir menta­le­ment. Ce que l’on a du mal à perce­voir pour le moment.

« Ce n’était pas facile et ce n’était pas toujours positif, car évidem­ment je sais comment je peux jouer et j’étais sûr que je ne jouais pas mon jeu. Mais honnê­te­ment, je ne sais pas, les dernières semaines n’ont pas été faciles en général, alors j’es­saie vrai­ment de me détendre et de me concen­trer unique­ment sur le point suivant. J’essaie de retrouver un peu de confiance et de ne pas me tuer avec ces pensées sur les matchs précé­dents et les points précé­dents. Je sais que je suis sur le point de trouver mon rythme »