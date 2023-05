Forcément déçue lors de son passage en confé­rence de presse ce samedi quelques minutes après sa défaite face à Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 de Madrid, la numéro une mondial, Iga Swiatek, a préféré éviter de s’étendre au sujet des condi­tions parti­cu­lières et rapides dans la capi­tale espa­gnole, condi­tions qui seraient plus favo­rables à son adversaire.

« Nous avons joué à un bon niveau, mais elle a été meilleure aujourd’hui (samedi). Honnêtement, il m’est diffi­cile d’ana­lyser ce qui s’est passé. Parfois, cela se résume à des coups spéci­fiques que j’au­rais pu mieux faire. Elle a joué des coups risqués. J’aurais peut‐être pu être plus proac­tive, mais honnê­te­ment, je pense que nous avons toutes les deux bien joué, je n’ai pas de gros regrets. Concernant les condi­tions de jeu, honnê­te­ment, je ne pense pas que nous devrions en parler. Elle a joué un très bon match et je ne veux pas dire que ma défaite est due aux condi­tions. Le tennis est très varié et c’est pour­quoi certaines joueuses sont plus perfor­mantes sur certaines surfaces. Je ne veux pas nuire à Aryna », a déclaré la Polonaise avec beau­coup de retenue et de classe.