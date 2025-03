Aryna est un peu à part sur le circuit féminin. Et quand elle a gagné un titre impor­tant on peut dire qu’elle se lâche vrai­ment lors de sa confé­rence de presse. Cela a encore été le cas à Miami surtout quand on lui demande ce qu’elle a prévu pour fêter ce sacre floridien.

« Je n’en sais rien. Je pensais que mon équipe serait très excitée. Mais je les ai vus, ils ont dépensé beau­coup d’émo­tions en finale. Aujourd’hui, nous allons nous détendre, mais demain, je vais les forcer à faire quelque chose, à boire un verre, à manger… je ne sais pas, peut‐être des hambur­gers, des pizzas, juste pour s’amuser. Je pense que nous devrions faire la fête, parce que nous nous sommes battus après ces finales diffi­ciles. Tequila, oui, bien sûr. Je ne l’ai pas dit. C’était juste évident dans ma tête. Oui, ce sera de la tequila. Je vieillis. Avant, je faisais la fête avec des sucre­ries. Aujourd’hui, c’est de l’al­cool. J’espère que je ne vais pas devenir alcoo­lique, mais oui (rires). Mais si c’est le cas, cela voudra dire que j’ai eu beau­coup de trophées à fêter, alors je peux sacri­fier cela (sourire) »