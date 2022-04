Tombeuse de Jessica Pegula en demies (6–2, 7–5) Iga Swiatek reste sur 16 victoires d’af­filée. Elle n’est plus qu’à un match d’un incroyable triplé : Doha – Indian Wells – Miami. Et cerise sur le gâteau, elle deviendra numéro 1 mondiale lundi avec le retrait d’Ashleigh Barty. Si elle sera sans doute la favo­rite en finale contre Naomi Osaka, elle assure ne pas encore avoir la « puis­sance » de la Japonaise en dehors du court.

« En ce moment, je dois aussi faire face à une sorte de popu­la­rité, même si je pense que Naomi est beau­coup plus popu­laire que moi, elle est ce genre de personne avec un côté commer­cial très fort dans sa carrière, donc pour moi ce sera une nouvelle expé­rience d’af­fronter ce genre de joueuse. Je n’ai pas eu l’oc­ca­sion de côtoyer des joueurs comme ça avant, mais ça a changé, c’est sûr, je le sens, donc je peux les comprendre de plus en plus. En fait, je suis peut‐être dans une situa­tion simi­laire », a déclaré la Polonaise en confé­rence de presse.