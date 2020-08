Dans une interview accordée à Eurosport, la modeste joueuse espagnole classée 283ème mondiale, Georgina Garcia Perez explique son quotidien sur le tournoi de Palerme et c’est plutôt inquiétant : « Ici, tout le monde fait ce qu’il veut. J’ai vu des gens aller au supermarché, des gens sans masque entrer dans l’hôtel, des joueurs prendre des photos avec des fans, d’autres visiter la ville, etc. La WTA vous dit qu’il faut être dans votre chambre, que vous devez manger dans votre chambre, que vous ne devez pas sortir de l’hôtel … car la première chose que j’ai vue, ce sont des gens qui entrent et sortent sans s’arrêter. Et personne ne dit rien, la sécurité est nulle, personne ne nous contrôle. »