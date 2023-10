« Je ne suis pas d’accord, je pense que ce n’est pas accep­table », a lâché la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka à propos du « bye de perfor­mance ».

Cette règle instaurée par la WTA a par exemple permis à Anastasia Pavlyuchenkova (86e mondiale !), demi‐finaliste du WTA 500 de Tokyo, d’être exemptée du premier tour au WTA 1000 de Pékin. Au contraire des joueuses les mieux clas­sées du circuit, comme Sabalenka ou Iga Swiatek. Cette dernière a donné son avis sur le sujet après sa victoire contre Sorribes Tormo (6−4, 6–3).

« Cette règle me semble intel­li­gente. Lorsque j’ai parti­cipé à des tour­nois où je suis allé très loin, je sais ce que cela signifie de se préci­piter vers le prochain tournoi, sans avoir le temps de se reposer et de se préparer. Je pense que la règle est bonne, elle a du sens. Il est juste frap­pant de voir que certaines favo­rites n’ont pas de Bye. Je sais qu’il y a eu des malen­tendus, un peu de scan­dale, mais je veux juste me concen­trer sur mon tennis. Je me fiche de devoir jouer un match de plus, pour moi c’est une nouvelle oppor­tu­nité de jouer et de gagner. Vraiment, je me fiche de savoir si je vais jouer un autre match ou pas ».

