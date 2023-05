De passage en confé­rence de presse à Rome après avoir infligé une double bulle à Anastasia Pavlyuchenkova lors de son entrée en lice sur le WTA 1000 de Rome, la numéro une mondial, Iga Swiatek, inter­rogée sur le cas Rafael Nadal, toujours incer­tain à deux semaines du début de Roland‐Garros, a révélé ne pas avoir envie de le voir à nouveau souf­frir sur le court.

« J’aimerais qu’il puisse jouer, bien sûr. Je respecte vrai­ment le genre de guer­rier qu’il est, il essaie toujours de pousser, d’être meilleur et de concourir au plus haut niveau. Je ne sais pas non plus à quel point il souffre, je ne veux pas le voir souf­frir, je suis un peu partiale parce que j’ai­me­rais le voir rejouer, mais s’il doit souf­frir, je sais que ce ne sera pas amusant. J’espère juste qu’il est en bonne santé et heureux, c’est le prin­cipal objectif, quoi qu’il arrive avec le tennis. »